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Рекомендовано полным: Жасмин после советов Хромченко умело показала фигуру в полуприталенном платье

Такие модели, по мнению ведущей «Модного приговора», отлично скрывают лишний вес.

Рекомендовано полным: Жасмин после советов Хромченко умело показала фигуру в полуприталенном платье
Жасмин. Фото: Global look press

Певица Жасмин не страдает лишним весом, обладая приятной женственной фигурой. Однако корпулентные дамы могут брать некоторые ее наряды на вооружение. Ранее артистка примеряла платье с оптическими иллюзиями, которые делают силуэт стройнее, а все благодаря правильно расположенным линиям на нем.

Теперь же знаменитая брюнетка облачилась в полуприталенное платье, которое Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рекомендовала пышнотелым женщинам. Такие наряды выгодно подают фигуру, скрывая недостатки и показывая достоинства.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная, я жирная, я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — высказывалась ранее ведущая Первого канала.

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