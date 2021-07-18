Рекомендовано полным: Жасмин после советов Хромченко умело показала фигуру в полуприталенном платье

Певица Жасмин не страдает лишним весом, обладая приятной женственной фигурой. Однако корпулентные дамы могут брать некоторые ее наряды на вооружение. Ранее артистка примеряла платье с оптическими иллюзиями, которые делают силуэт стройнее, а все благодаря правильно расположенным линиям на нем.

Теперь же знаменитая брюнетка облачилась в полуприталенное платье, которое Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рекомендовала пышнотелым женщинам. Такие наряды выгодно подают фигуру, скрывая недостатки и показывая достоинства.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная, я жирная, я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — высказывалась ранее ведущая Первого канала.

Смотрите также