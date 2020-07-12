Семенович показала стройные ноги, примерив по совету Хромченко полуприталенное платье

Анна Семенович недавно пожаловалась подписчикам, что сильно поправилась в период самоизоляции. Певица не скрывает, в это время она частенько употребляла калорийную пищу, да и подвижности явно не хватало. В итоге звезда решилась на радикальную меру – обратилась в специализированную клинику.

Судя по всему, несколько лишних килограммов артистке все-таки удалось сбросить. На обнародованном в Сети фото она предстала похорошевшей и похудевшей. Звезда примерила полуприталенное платье модного цвета свежей зелени. Этот оттенок тренд-аналитик Максим Зарипов называл в числе самых актуальных этим летом. Анна эффектно выдвинула вперед стройную ногу, подчеркнув пикантность наряда.

Кстати, не исключено, что особенно стройной на этом снимке Семенович показалась благодаря модели платья, ведь именно такие силуэты Эвелина Хромченко рекомендовала носить полным девушкам и женщинам, которые хотят скрыть «лишнее».

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти фантомные боли», — сказала она в эфире «Модного приговора» на Первом канале.