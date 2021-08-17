Наташа Королева утянула пополневшую фигуру в корсет, дефилируя в кукольном платье по Светлогорску

Певица в настоящий момент отдыхает в Калининградской области.

Наташа Королева после отпуска в Майами решила отдохнуть еще и в родных краях. Звезда отправилась в Калининградскую область. Певица пришла в восторг от столицы региона.

«Калининград прекрасен!» — написала она в личном блоге, запечатлевшись на фоне древних стен в пижамном костюме с удлиненными брюками.

Также Наташа Королева отметилась и на местных пляжах, выбрав побережье Светлогорска. Певица посидела в местном кафе у моря, удивившись количеству отдыхающего народа.

«Какой аншлаг! Как в добрые советские времена! Красота!» — прокомментировала она увиденная.

Для променада по Светлогорску артистка выбрала кукольное белое платье с пышной юбочкой и рукавами, выделив талию при помощи салатового корсета. Но даже он не смог скрыть того факта, что жена Тарзана немного поправилась.

Не забыла Королева и про аксессуары, примерив сапоги казаки и шляпку в тон основному наряду.

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