Располневшая Наташа Королева не смогла скрыть неспортивный животик в гидрокостюме для серфинга в Малибу

Звезда сцены Наташа Королева не сидит на месте. Певица на днях вернулась из отпуска в Турции, где на побережье Эгейского моря с мужем Сергеем Глушко неделю наслаждалась гостеприимством Бодрума, а теперь уже на другом континенте занимается серфингом.

Королева показала у себя в микроблоге, как они с сыном Архипом во всеоружии готовы укротить волну на серфе. Правда, располневшая артистка не смогла скрыть неспортивный животик в гидрокостюме. На видео это заметнее, чем на фото – звезду давно подозревают в злоупотреблении ретушью.

На снимке Королева позирует с сыном и доской, демонстрируя решительную готовность обуздать волну.

«Спасатели Малибу», — подписала фото Наташа Королева.

«Классные», «Здорово иметь взрослого красавца сына, который за любой «кипеж» с тобой!», «Натуся, вы прям… прелесть», «Такое потрясающее единение с сыном!», «Какой Архип красивый, не удивительно, всё лучшее взял от родителей», «Вау какие вы крутые!!!», «Русалка в деле!», — пишут в комментариях.

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