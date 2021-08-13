«Обещал показать, когда закончу»: Тарзан нарисовал картину любимой жены Королевой

Надо отметить, что культурист и бодибилдер очень неплохо рисует.

Бодибилдер и культурист Тарзан в Instagram показал портрет своей любимой жены певицы Наташи Королевой. На холсте она запечатлена в красивом платье бежевого цвета. На заднем плане виднеются на картине пальмы.

«Обещал показать, когда закончу. Холст 100/80 мм. Масло. Всем привет!» Тарзан

«Очень круто. Встаю в очередь на портрет», — отметила в комментариях певица и актриса Эвелина Бледанс. «Потрясающе. Очень красиво получилось», «Талант у вас, Сережа, как у Дали», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Глушко ранее рисовал свою тещу Людмилу Порывай. «Мама Люда», как она сама отмечала, осталась в полном восторге от творчества своего зятя.

Наташа Королева и Сергей Глушко вместе уже много лет. При этом недавно в их жизни был непростой период, вызванный изменой культуриста своей жене. К счастью, Наташа Королева смогла простить супруга. Сейчас у них царит полная гармония в отношениях.

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