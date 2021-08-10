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А вот и фото без ретуши: Наташа Королева решилась показать себя с морщинками и без макияжа

48-летняя артистка обнародовала в личном блоге снимок без прикрас.

А вот и фото без ретуши: Наташа Королева решилась показать себя с морщинками и без макияжа
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Наташе Королевой этим летом исполнилось 48 лет, а ее мужу Сергею Глушко (сценический псевдоним Тарзан) и вовсе 51. Многие замечают, что оба артиста хорошо выглядят, моложе своего возраста.

Однако чаще всего звезд можно увидеть на публике «при всем параде». Наташа Королева любит появляться на сцене с ярким макияжем, подчеркивающим ее большие выразительные глаза. Плюс ко всему хороший эффект дает свет, который профессионалы наставляют на артистов, чтобы подать их в лучшем виде.

Поэтому как выглядит Наташа Королева без прикрас, широкой публике остается только догадываться. Впрочем, звезда не сильно скрывает свою натуральную внешность, то и дело показывая видео со своей дачи, где она редко использует макияж. Но на сей раз жена Тарзана решила продемонстрировать свое лицо особенно крупно, не используя ни ретуши, ни фильтров, ни специального света.

Как вам 48-летняя Наташа Королева?

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