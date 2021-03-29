«Выпить 30 грамм и вкусненько закусить»: Башаров вспомнил, как Говорухин учил его вкусно пить водку

Актер театра и кино, телеведущий Марат Башаров вспомнил о Станиславе Говорухине. 29 марта знаменитый советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер отметил бы свое 85 летие, но судьба распорядилась иначе. Он умер в 2018 году.

Марат Башаров отметил, что великий режиссер был настоящим мужчиной с потрясающим чувством юмора.

Он мог дать дельный совет не только на съемочной площадке, но и в жизни. Например, самого Башарова Говорухин учил пить водку. В этом деле, напутствовал Говорухин, важно подобрать правильную закуску.

«Не нужно пить залпом по 50 грамм, а нужно выпить 30, потом вкусненько закусить. Не обязательно целую рюмку сразу опрокидывать. Он это так рассказывал, так показывал, я это запомнил на всю жизнь. И надеюсь, передам эти знания своим детям и дай бог внукам», — поделился актер в беседе с ФАН.

О знаменитом режиссере сегодня вспомнил и актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов. Он отметил, что для Станислава Говорухина всегда «на первом месте были совесть, честь страны, любовь к искусству и творчеству».

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