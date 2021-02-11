«Мне ее жалко»: Башаров прокомментировал слова Архаровой о Дрожжиной и Цивине

Актер также прокомментировал Teleprogramma.pro слова бывшей жены о том, что ее хотели сосватать за Гошу Куценко.

Актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин пытались выдать замуж бывшую жену Марата Башарова Екатерину Архарову за Гошу Куценко. Об этом заявила сама Екатерина в передаче «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Как рассказала в эфире программы Екатерина, Дрожжин и Цивина были хорошо знакомы с мамой Гоши Куценко. И якобы искали выгоду в этом потенциальном семейном союзе. Но Екатерина Архарова вышла замуж за Марата Башарова.

Как она рассказала каналу НТВ, Михаил Цивин на свадьбе с Маратом подошел к ее папе и шепнул на ушко, что ее союз с Башаровым – ошибка. И узнай он о готовящемся торжестве раньше, помешал бы ему осуществиться. При этом Цивин подчеркнул, что имеет представление о Марате Башарове и выступает против свадьбы.

Затем Екатерина рассказала, что актер действительно оказался домашним тираном, поднимал на нее руку, о чем неоднократно писали в СМИ. При этом после развода с Маратом Башаровым вышеупомянутые Цивин и Дрожжина в тандеме с бывшим мужем организовали против нее травлю.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к Марату Башарову.

— Марат, как вы прокомментируете слова Екатерины Архаровой о том, что ее хотели выдать замуж за Гошу Куценко и другие высказывания?

— Если госпожа Архарова что-то говорит, значит, скоро весна. Она не может заявить о себе ни в театре, ни в кино, поэтому время от времени напоминает о себе скандалами. Собственно говоря, ее жалко. И вроде у Екатерины есть семья, недавно она родила ребенка, вот и занимайся им.

С чего она решила, что ее хотели выдать замуж за Гошу Куценко? Это вообще какой-то бред.

— А что скажете о Михаиле Цивине и Наталье Дрожжиной?

— Они присутствовали на нашей свадьбе, были счастливы. Никаких гадостей я от этой пары не видел. И та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг них, — чудовищна. На них все наговаривают.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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