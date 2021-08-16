Климова в кантри-платье на запах, откинув по самое белье подол, эротично запечатлелась на сеновале

Екатерина Климова не так давно удивила поклонников снимками в Instagram со светлыми волосами, да еще и с челкой. Многие просто не узнали в этой блондинке свою любимицу. Оказалось, что это образ для нового сериала актрисы под названием «Вкус мести».

В личном блоге звезда теленовеллы «Бедная Настя» рассказала, что до конца съемок в этом фильме осталось всего четыре дня, и она уже скучает по лету, проведенному в кадре.

В качестве иллюстрации своих мыслей Екатерина Климова поделилась эротичным снимком, на котором она томно возлежит на сеновале в кантри-платье на запах. При этом подол платья с глубоким вырезом откинут по самое белье, сексуально обнажая стройную ножку артистки.

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