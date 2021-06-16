Попробуйте узнать: Чулпан Хаматова стала блондинкой, сделав стрижку «под мальчика»

Природная брюнетка Чулпан Хаматова решилась на бьюти-преображение, окрасив волосы в белый цвет и сделав короткую стрижку «под мальчика». В обновленном имидже 45-летняя звезда появилась на Первом канале в эфире «Вечернего Урганта».

Многие фолловеры актрисы нашли, что их любимица стала в таком образе выглядеть моложе своих лет и в целом похорошела.

«Подумала, что это за девчонка у Урганта. Прекрасная!», «Как вам красиво с такой прической», «Ой, даже не узнала! Прямо другой человек», «Как вы умеете меняться. Здорово», «Вы, как всегда, свежая и новая», «Как вы мне нравитесь блондинкой!» — написали почитатели Чулпан в ее Instagram.

Отметим также, что к зеленому платью в трендовый горох она подобрала белые кеды, которые, по мнению Эвелины Хромченко, всегда освежают образы.

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