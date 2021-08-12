«Как это красиво!»: Климова в скромном купальнике не смогла прикрыть аппетитные «булочки»

43-летняя Екатерина Климова рассказала подписчикам, что этим летом так и не смогла выбраться со своими четырьмя детьми в отпуск. Слишком много дел и у нее, и у наследников.

«До середины июня сыновья заканчивали школу, Белла — театр-студию «Непоседы», потом переезжали на дачу. У Лизы началась первая сессия, которую она успешно сдала! Теперь у нее практика, у меня работа до конца августа», — написала звезда теленовеллы «Бедная Настя» в Instagram.

Поэтому Климова решила компенсировать отсутствие полноценного отпуска совместными вылазками в окрестности Москвы и Подмосковья. Накануне актриса отметилась с детьми в бассейне, где они освоили сапборд и вволю накупались.

Старший сын Матвей Петренко при этом блеснул недюжинной силой, подхватив маму на руки. Ну а знаменитая родительница в очередной раз впечатлила фигурой своих поклонников. Даже скромный закрытый купальник не смог скрыть ее тонкой талии и аппетитных бедер.

«Фото просто супер», «Вот это мама!», «Как это красиво!», «Вы все хорошеете!» — написали под фото комментаторы.

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