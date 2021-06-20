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Из брюнетки в блондинку: Климова показала себя с прической и цветом волос, как у Асмус

Актриса редко экспериментирует с имиджем.

Из брюнетки в блондинку: Климова показала себя с прической и цветом волос, как у Асмус
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Екатерину Климову еще со времен «Бедной Насти» поклонники помнят длинноволосой брюнеткой. Звезда редко экспериментирует с имиджем, предпочитая оставаться с природным цветом волос, лишь добавляя своей прическе приятные оттенки каштанового. Однако в этот раз знаменитость решила удивить публику.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

В личном блоге она представила на суд фолловеров фото со светлыми волосами, как у Кристины Асмус. «Да или нет?» — спросила она своих подписчиков. Пока артистка не обнародовала результата опроса.

Скорее всего, Екатерина Климова запечатлелась в образе для кино, поскольку селфи было сделано из актерского грим-вагончика. Позже звезда обнародовала в Instagram видео с дочкой, где она появилась хоть и с компьютерной маской, но с натуральным привычным оттенком локонов.

А вам с каким цветом волос больше нравиться Екатерина Климова?

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Екатерина КлимоваКристина Асмуссмена имиджа