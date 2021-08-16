«Эрвина она привела в восторг!»: экс-бойфренд Нетребко устроил танцы с внучкой Долиной

Лариса Долина, как оказалось, является почитательницей таланта оперного певца Эрвина Шротта, уругвайца по происхождению, проживающего в Вене. Артист также известен тем, что имел длительные гражданские отношения с российской оперной дивой Анной Нетребко, которая подарила ему сына Тьяго. В настоящий момент певица счастлива в браке со звездой шоу «Маска» Юсифом Эйвазовым. Азербайджанский артист воспитывает ее сына как своего, совместных детей они не имеют.

Будучи в Вене в 2016 году, Лариса Долина побывала на концерте Эрвина Шротта.

«Концерт был совершенно необыкновенным, голос у Эрвина необычайной и редкой красоты и полета, он очень артистичен. И это настолько очевидно, что педантичная австрийская публика с течением времени во время концерта постепенно таяла и, в итоге, покорилась чарам этого потрясающего мужчины!» — поведала народная артистка.

Во время этого выступления внучка Долиной Саша постоянно танцевала. Это нравилось не всем – кто-то косился, кто-то скептически ухмылялся.

«А вот Эрвина она привела в совершенный восторг! Он не смог сдержать своих эмоций и… спрыгнул в зал, чтобы стать партнером Саши в этом зажигательном танце!» — рассказала Лариса Долина.

Она не стала скрывать, что испытала в этот момент ощущение огромного счастья.

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