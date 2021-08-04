Долина сверкнула модным маникюром, показав пример молодым, а также смелым, как она

Лариса Долина снялась в новом клипе, появившись в нем с платиновыми волосами и с оригинальным маникюром. Фото в новом имидже звезда обнародовала в своем Instagram.

«Во время съемок трудно поймать подобный кадр. Я не позировала, честное слово», — похвалилась Лариса Долина.

65-летняя певица представила публике маникюр в неоновых тонах, при этом каждый ноготок имел свой цвет. А прическа и макияж звезды оказались классическими. Обычно такие ноготочки позволяют себе либо молодые модные дамы, либо очень смелые, как Лариса Долина.

«Насчет маникюра у меня сложилось неоднозначное мнение. С одной стороны такие неоновые цвета сочетаются, с другой — выглядят несколько странно. Но, во-первых, Ларисе Долиной это идет. А во-вторых, эти оттенки все еще актуальны и в сезоне, и на лето. Да и сама артистка довольно прогрессивная. Думаю, что она может себе позволить отойти от стереотипных рамок — кто и как должен выглядеть», — прокомментировала маникюр Ларисы Долиной мастер ногтевого сервиса Надежда Богатова.

Справка Teleprogramma.pro:

Надежда Богатова — мастер ногтевого сервиса. Имеет стаж работы семь лет. Прошла более 30 курсов повышения квалификации, училась у таких именитых мастеров, как Шабалина Юлия, Строкина Наталья, Нейл Артист Всея Руси, Елена Шанская, Становая Светлана.

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