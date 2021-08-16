С розовыми прядями и в футболке-варенке: внучка Ларисы Долиной симпатично исполнила песню Билли Айлиш

Народная артистка гордится своей наследницей и видит в ней большой певческий потенциал.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская унаследовала талант матери, она обладает хорошим голосом и слухом, что не раз демонстрировала в своих детских и юношеских выступлениях. Кроме того, с ней занимался папа Юлии Началовой композитор Виктор Началов. Однако во взрослой жизни она решила получить юридическое образование и заняться строительным бизнесом. В настоящий момент она предпочитает помогать своей знаменитой родительнице в ее творческой деятельности.

Как оказалось, внучка Ларисы Долиной тоже не обделена талантом, девочка хорошо владеет голосом. Как Саша поет, народная артистка показала в личном блоге.

Певица сняла внучку в автомобиле, на котором они отправились в отпуск в Сочи. Дочь Ангелины Миончинской от скуки стала развлекать своих близких песнями из репертуара Билли Айлиш, немало восхитив свою бабушку. Девочка при этом выглядела неформально – в ее волосах виднелись розовые пряди, а одета она была в футболку-варенку.

«Поет Саша Долина!» — неожиданно объявила народная артистка, из чего можно было сделать вывод, что юная исполнительница унаследовала фамилию Ларисы Долиной. А она, к слову, урожденная Кудельман. Фамилию Долина артистка взяла от своей бабушки Анны Марковны Долиной.

Звезда также поведала, что ей, к сожалению, некогда заниматься музыкой с внучкой, поэтому с ней работает папа покойной Юлии Началовой, как и с ее дочерью ранее.

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