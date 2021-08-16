«Пойдет и нагадит на стол»: психолог Степанова дала характеристику Собчак после ее интервью

Ведущая пригласила эксперта к себе на шоу «Осторожно, Собчак!», где они поругались.

Интервью Ксении Собчак на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с психологом Вероникой Степановой обернулось взаимными перепалками. Дамы старались подколоть друг друга по очереди, демонстрируя явную антипатию друг к другу. Позже приглашенная на интервью эксперт высказалась о своей собеседнице на своем YouTube-канале.

Степанова призналась, что смотрела многие интервью Собчак и знала заранее, что журналистка любит задавать каверзные вопросы. Но к ней она явно испытывала откровенную антипатию. Психолог предположила, что напомнила Ксении Анатольевне ее отца, который постоянно ее критиковал.

Степанова считает, что ведущая страдает от внутреннего конфликта. С одной стороны она жаждет славы и всенародной любви, а с другой – своим хамоватым поведением делает все, чтобы ее недолюбливали.

«Это такой ребеночек, который хочет показать, как много он трудился. И в то же время она пойдет и нагадит на стол», — заявила Вероника Степанова.

Она считает, что в сочетании с огромной энергией ведущей, «мазохистичным, истероидным» типом личности результат получается слишком взрывоопасным.

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