«Вот так получше»: Собчак отметилась в платье на запах и остроносых лоферах на шопинге

Ксения Собчак недавно призналась, что многое выслушала по поводу своей внешности. Боле того, она рассказывала, что никогда не считала себя красавицей. Однако за последние годы телеведущая преобразилась, что заметили даже ее поклонники. После свадьбы с Константином Богомоловым она похудела и стала выбирать более женственные образы. Блондинка всегда интересовалась модой и не скрывает, что порой тратит на одежду много денег.

Так как после отпуска Собчак вернулась к работе и скоро ей снова придется посещать разные мероприятия, она пополнила гардероб новыми нарядами. В соцсети телеведущая поделилась кадрами из примерочной. Она покрасовалась в широких рваных джинсах и кожаной косухе с воротником. Алая помада дополняла дерзкий образ в молодежном стиле.

Потом Ксения предпочла облачиться в более привычный для себя образ. Она отметилась в платье на запах длины миди. Наряд песочного оттенка с узором дополняли остроносые лоферы в тон. Телеведущая примеряла с платьем соломенные шляпки. Ей больше приглянулась шляпка с лентой цвета сирени. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

«Вот так или вот так? Вот так получше, мне кажется», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие посчитали, что у нее хороший вкус и образ им напомнил начало прошлой эпохи. «Какая дама», «Шляпки это ваше, как и платья», «Джинсы слишком броские, а вот платье в вашем стиле», «С вами шоппинг точно веселый», — стали писать пользователи Сети.

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