«Не вижу смысла в их творчестве»: Прилучный объяснил, почему не пойдет на интервью к Собчак и Дудю

Как отметил актер, он не любит рассказывать о своей личной жизни.

Актер Павел Прилучный во время интервью для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111 заявил, что не любит рассказывать о своей личной жизни. Поэтому его невозможно будет увидеть, у таких корифеев интервью, как светская львица Ксения Собчак и журналист Юрий Дудь.

«Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться». Павел Прилучный

Как отметил Павел Прилучный, вдохновение он черпает от общения со своими детьми от актрисы Агаты Муцениеце, с которой он развелся в прошлом году. По словам «мажора», общение с наследниками не заменит в этой жизни ничего. Такие чувства тяжело еще с кем-то испытать.

Напомним, что после расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный недолго тосковал в одиночестве. Сейчас он живет со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

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