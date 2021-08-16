Элегантный парень: Собчак показала сына Платона с модной укладкой

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана в этом году исполнится пять лет. Платон родился 18 ноября 2016 года. Фанаты телеведущей следят за взрослением мальчика, ведь она довольно часто делится его снимками в своем Instagram. На этот раз Ксения запечатлела Платона с модной укладкой на волосах.

«Натуральный блондин и жгучая брюнетка. Уехали на вечеринку», — написала Собчак.

Подписчики засыпали ее комментариями.

«Какой взрослый! Любимые! Какие классные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с отцом Платона – актером Максимом Виторганом Собчак развелась в начале 2019-го. В том же году телезвезда вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

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