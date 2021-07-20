«Утерла нос молодым»: Орлова в горчичном бикини без пуш-ап засветила роскошный бюст во всей красе

Ольга Орлова не скрывает, что ей нравится ее работа. Если раньше она пела и выступала в составе группы «Блестящие», то потом артистка проявила себя как ведущая «Дома-2». Теперь она дружит с Ксенией Бородиной и имеет целую армию поклонников. 43-летняя телеведущая редко рассказывает о личной жизни, но фанаты уверены, что девушка с эффектной внешностью не может быть одинока.

Орлова любит путешествовать. Несколько раз в год она ездит на море. Ранее артистка отдыхала в Дубае, на Мальдивах и других популярных курортов. Теперь она приехала во Францию. В соцсети телеведущая решила опубликовать пикантный кадр, на котором позирует у бассейна. Она предстала в горчичном мини-бикини. Ольга изящно сидела на лежанке, демонстрируя загорелые бедра. При этом она засветила манящий бюст в лифе без пуш-ап, намазанный маслом.

«Вы как летаете? Во всеоружии? Собирать чемодан — сущая мука или проще некуда? Купальники, очки, базовый гардероб, а так же платья на вечер, чтобы быть неотразимой. Кто всегда берет с собой чемоданчик с полезными припасами? Я всегда думаю, что это можно купить, ведь не на край же света я лечу», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, в какой форме находится 43-летняя артистка. Многие осыпали Ольгу комплиментами. «Хорошенькая, не спорю», «Это шедевр, а не тело», «Оля, какой бюст, а ноги! Утерла нос молодым», «Носики ежиков видны!», «Какая красивая грудь», «Вы вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.

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