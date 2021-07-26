«У меня самый лучший мужчина»: Ольга Орлова объяснила, почему скрывает своего избранника

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова вместе с возлюбленным отдыхает в Хорватии.

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова уже несколько дней находится в отпуске.

Отдыхает звезда в Хорватии, на побережье Адриатического моря. Ольга Орлова делится с поклонниками прекрасными моментами своих летних каникул, публикуя снимки, на которых предстает исключительно одна.

Поклонники поинтересовались, неужели звезда выбрала уединение. Но нет. Ольга Орлова рассказала, что она находится в большой компании и отдыхает со своим мужчиной, сыном и друзьями.

Кто-то из подписчиков сделал комплименты избраннику Ольги Орловой, попросив ее уже начать публиковать совместные снимки с возлюбленным. Но на этот счет у певицы есть очень четкая позиция, которой она намерена придерживаться всегда.

«У вас очень приятный мужчина. Зря его не показываете», — написала телеведущей пользовательница. «У меня самый лучший мужчина. Но я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной», — объяснила Ольга Орлова поклонникам.

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