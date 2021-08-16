Поправилась и стала аппетитной: Бузова игриво откинула «борт» в секси-платье, изображая Монро

Ольга Бузова после отпуска в Греции неожиданно для многих приобрела аппетитные формы. Многие фолловеры звезды сошлись во мнении, что в таком виде она выглядит гораздо привлекательнее, чем с прежней хрупкой фигурой, которая смущала даже ее бойфренда Даву.

Напомним, блогер, будучи в отношениях с актрисой, просил ее поправиться, однако она категорически не желала этого делать. Впрочем, Ольга Бузова все-таки похудела, но уже после расставания с Давидом Манукяном. Отчасти это произошло из-за пережитого стресса, ведь певице было непросто простить экс-возлюбленного. Также повлияло на вес ее участие в шоу «Ледниковый период», на котором она интенсивно тренировалась, удивляя своим упорством окружающих. Позже Бузовой даже пришлось обратиться в специальный оздоровительный центр, чтобы немного поправиться.

Впрочем, лучше всего на формы Оли повлиял все-таки хороший отдых и полное расслабление. После отпуска она показала свою хорошенькую фигуру в бикини, а теперь звезда записала видео для своих социальных сетей. В ролике артистка эротично танцует в коротеньком белом платье с открытыми плечами, выгибая свой «борт» назад, как это делала Мерилин Монро.

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