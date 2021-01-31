«Не могу есть, спать»: сильно похудевшая Бузова легла в оздоровительный центр на обследование

Ольга Бузова из стен специализированного центра здоровья рассказала своим поклонникам о своем плохом самочувствии. В настоящий момент певица легла на сheck-up (комплексное обследование) в одну из подмосковных медицинских организаций, обычно она это делает раз в год.

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Девушка в настоящий момент проверила соотношение количества мышечной массы и жира.

«Как я и предполагала, мне не хватает веса вообще. Не хватает 11 килограммов. Жира – в размере 7. И мышц, кстати, тоже не хватает. Нужно будет заняться также спинкой, потому что вы помните, на «Ледниковом» у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил. Check-up я делаю обычно раз в год, но в этот раз сделала пораньше. Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать… Естественно, это отражается на здоровье. Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя», — рассказала ведущая.

Ольга поселилась в комфортабельном номере с отдельным выходом и видом на сосновый бор. Однако находиться ей в нем одной трудно, призналась звезда в личном блоге. В Instagram она показала, как бродит по пустым коридорам заведения ночью, не находя себе покоя. Напомним, недавно девушка рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном, она не скрывает, что сильно переживает по этому поводу.

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