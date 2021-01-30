«Сильная женщина плачет у окна»: Бузова рассказала Урганту о расставании с Манукяном

Телеведущая и певица появилась в вечернем шоу Первого канала и поведала о личной жизни.

Поющая телеведущая Ольга Бузова недавно отпраздновала свое 35-летие. Девушка организовала по этому случаю грандиозное пиршество с приглашением звезд шоу-бизнеса, деликатесами и трехметровым тортом. К тому же, виновница торжества сменила четыре экстравагантных наряда, что не осталось незамеченным в Сети.

О том, как прошел ее юбилей, девушка рассказала Ивану Урганту в его вечернем шоу на Первом канале. Помимо дня рождения, ведущего чрезвычайно интересовала и тема личной жизни – ведь Бузова незадолго до праздника рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном. И Ургант попросил ее рассказать поподробнее, как она приняла «такое роковое решение – расстаться навсегда».

«Не готова об этом говорить, — с дрожью в голосе ответила Бузова. И решила лучше спеть фрагмент из песни Пугачевой: «Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна».

«Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?», — подметил Ургант.

Напомним, роман Бузовой и тиктокера Давида Манукяна длился больше года. Пара демонстрировала счастливые отношения и настоящую идиллию. Однако, объявив о разрыве, певица обвинила бывшего в «страшных вещах».

Смотрите также