«Смотреть тошно? Не смотрите!»: Бузова «разгладила все свои трещинки», устроив танцы в раздевалке

Ольга Бузова – известный трудоголик, чаще всего она отдых совмещает с новыми проектами. Но в этом сезоне певица решила себя маленько побаловать и улетела туда, где мечтала побывать всю жизнь – на остров Санторини. Увидев местную достопримечательность – синие крыши – она не сдержалась и расплакалась.

Конечно, за эти эмоции артистке пришлось поймать немало хейта. Даже юмористка Елена Борщева не удержалась и посмеялась над Ольгой Бузовой, записав про нее вайн. Правда в комментариях она упомянула, что на самом деле очень хорошо понимает экс-ведущую «Дома-2».

В отпуске, стоит отметить, Ольга немного расслабилась и слегка поправилась, что, к слову, понравилось многим ее поклонникам. Свою сочную фигуру звезда показала в личном блоге со всех сторон в ярком бикини.

Однако по прилете домой в Москву Ольга Бузова вновь активно взялась не только за работу, но и свое тело, практически сразу же отправившись в спортзал. В раздевалке артистка решила записать новое видео для соцсетей, устроив горячие танцы в мини-платье оттенка восточных специй. Знаменитость очень активно поглаживала себя во время движений, вызывая восторг у одних и неприятие у других фолловеров.

«Боже, на эти телодвижения смотреть тошно», «Смотреть тошно? Не смотрите! Ну кто вас заставляет? Олечка, никого не слушай, ты прекрасна», «Это очень смешно. Можно перефразировать песню Земфиры: «Разгладила все свои трещинки», «Ну какая же ты секси, нереальная», «Фигура – огонь! И сама Оля – огонь!» — написали комментаторы.

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