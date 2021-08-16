Президентский отдых: Зудина блеснула стройными ножками, загорая у бассейна на острове Хвар

Марина Зудина этим летом выбрала для отпуска остров Хвар в Хорватии. Актриса остановилась в бутик-отеле с виллами, где из каждой открывается живописный вид на Адриатическое море.

В гостинице есть собственный сад, фитнес-центр и панорамный бассейн. Возле него звезда запечатлела окружающие ее виды, при этом в объектив камеры попали ее стройные ножки. Звезда рассказала, что в восторге от этого местечка. И оно настолько хорошо, что поблизости любит проводить время глава Хорватии.

«Оказывается, можно отдыхать рядом с президентом страны! И между твоей виллой и его — всего лишь небольшая ограда! На острове Хвар фактически ничего не продается и не покупается, просто нет предложений! А мои очень давние друзья, которые мечтали об этом лет 10, смогли воплотить мечту в реальность! Когда очень чего-то хочешь и веришь, это способно стать реальностью, как пишут во всех умных книжках», — рассказала Марина Зудина в личном блоге.

Смотрите также