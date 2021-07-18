Элегантная пара: Зудина вышла в свет с сыном в струящемся платье с расцветкой «восточные огурцы»

Этот принт Эвелина Хромченко называла в числе самых актуальных в сезоне.

Марина Зудина и ее сын Павел Табаков стали почетными гостями кинофестиваля «Горький-fest» в Нижнем Новгороде. Актриса появлялась практически на всех его мероприятиях в сопровождении наследника, нередко компанию им составляла актриса Юлия Хлынина.

Вдова Олега Табакова блистала в свете в женственных образах, демонстрируя стать и фигуру. На одном из вечеров она предстала в свободном струящемся платье с английским воротником, где акцент был сделан на талии благодаря повязанному поясу.

При этом наряд имел трендовых принт «восточные огурцы», который Эвелина Хромченко называла в числе самых востребованных в этом сезоне. Также в моде клетка виши, тема пэчворка, ткани в крупный цветок и размытый рисунок в стиле 90-х «тай дай». Не теряют своей актуальности полоска и горох.

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