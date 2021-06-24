«Воспоминания»: Зудина обнародовала редкие кадры с Табаковым и детьми, которые случайно нашлись в ее телефоне

На фото покойный режиссер запечатлен с женой и наследниками во время отдыха.

Марина Зудина поделилась с поклонниками редкими фотографиями, которые неожиданно обнаружились в ее телефоне.

«Айфон сегодня предложил эти воспоминания…. Я хочу их сохранить», — написала в личном блоге актриса.

На собранных в клип снимках запечатлены трогательные моменты ее семейной жизни с Олегом Табаковым. Народный артист в кадре светится от счастья во время общения с любимой женой и детьми Марией и Павлом. В основном на снимках можно увидеть кадры, сделанные на отдыхе, когда звездная семья была максимально умиротворенной и расслабленной.

«Семь раз посмотрела! Такое счастье и любовь передаются», «Как хорошо, что есть и фото, и видео. Пусть надолго все это будет с вами», «Олег Павлович жил ради вас и детей, понимал, что время его ограничено. Это правильно. Есть, ради кого жить, радоваться! Благодаря вам он прожил немного дольше и счастливее! И это правда жизни. Спасибо вам за это!», «Невероятно, что уже столько лет прошло. Чувство потери еще очень остро. Какое счастье, что есть чудесные дети и вы еще такая молодая, есть роли Олега Павловича, его ученики… Мы помним!» — написали в комментариях фолловеры.

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