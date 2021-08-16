Дал же бог такие формы! Красавица-падчерица Игоря Крутого обтянула фигуру нюдовым платьем с американской проймой

Приемной дочери известного композитора Игоря Крутого Виктории в конце августа исполнится 36 лет. Виктория Крутая очень похожа на свою маму Ольгу, супругу музыканта. Она хороша собой и имеет женственные формы.

Виктория Крутая никогда не отличалась субтильностью. Какое-то время назад она пыталась худеть, но потом, вероятно, решила, что не стоит спорить с природой, столь щедро наградившей ее объемами.

Судя по всему, сейчас приемная дочь Игоря Крутого вполне довольна тем, как выглядит. Иначе бы не стала бы носить облегающие и подчеркивающие ее объемные бедра и пышную грудь наряды.

В микроблоге Вика Крутая поделилась фото, на котором предстала в платье с американской проймой нюдового оттенка. Наряд туго обтянул красавицу, позволяя рассмотреть привлекательные анатомические нюансы ее тела.

«Лето просто подарит тебе это особое чувство», — подписала красивый кадр Вика Крутая.

Подписчики наследницы известного семейства пришли в восторг. Они делают комплименты красоте Виктории и восхищаются ее фигурой.

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