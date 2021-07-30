Струящаяся ткань: жена Игоря Крутого в белом платье с рукавами-колоколами предстала на вечеринке в Бодруме

Известный композитор Игорь Крутой отпраздновал свой день рождения в ресторане под открытым небом в Турции.

Двадцать девятого июля прославленному композитору Игорю Крутому исполнилось 67 лет. Свой праздник маэстро отмечал в Бодруме. На вечеринку по случаю дня рождения Игорь Яковлевич пригласил всю свою семью, близких и звездных друзей.

В микроблоге Игорь Крутой поделился видео, на котором запечатлены некоторые фрагменты торжества, позволяющие судить о его размахе.

«Начинаем веселиться», — подписал кадры Игорь Крутой.

Видео в сторис публиковали и гости именинника, так что поклонники композитора и его семьи получили возможность виртуально присутствовать на празднике Игоря Крутого.

Среди гостей были замечены певица Алсу, Наташа Королева и Тарзан, Лев Лещенко с супругой, артист балета Николай Цискаридзе.

Ведущим праздника был Николай Басков. Он много шутил, демонстрировал свои вокальные данные, исполняя популярные песни. Подарок Игорю Крутому приготовила и Наташа Королева. Без фонограммы она исполнила свой хит, который много лет назад сделал ее звездой, — «Желтые тюльпаны».

Звездой вечера, несомненно, стала супруга Игоря Крутого, красавица Ольга. Она предстала на празднике мужа в белом облегающем платье с рукавами-колоколами.

В финале вечера Игорь и Ольга Крутые угощали своих гостей роскошным четырехъярусным тортом, украшенным ягодами.

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