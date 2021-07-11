«Мои девочки!»: Игорь Крутой восторженно отреагировал на фото падчерицы с дочкой Деми Роуз

Именитый музыкант Игорь Крутой уже много лет счастлив во втором браке с красавицей-женой Ольгой. Он считает своей родной дочерью наследницу женщины, появившуюся на свет в ее первом браке.

Виктории 35 лет, у нее прекрасные отношения с мамой и отчимом, который всегда поддерживает ее и находится в курсе всех событий ее жизни.

Игорь Крутой подписан на Instagram своей падчерицы и оставляет комментарии практически под каждым новым фото, которое появляется в микроблоге Виктории.

На этот раз 35-летняя женщина разместила совместное селфи со своей пятилетней дочкой Деми Роуз.

«Вот они, естественно подчеркнутые брови, губы и межресничка!» — похвасталась Виктория результатом процедуры красоты.

Игорь Крутой одним из первых отреагировал на снимок двух очаровательных дам – молодой и еще моложе.

«Мои девочки!» — написал под фото маэстро, сопроводив комментарий смайликами, обозначающими поцелуй.

Напомним, на днях Игорь Крутой показал в микроблоге видео с участием своей жены Ольги и 18-летней дочери Александры. Две любимые женщины композитора в этот момент собирались на свадьбу.

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