«Народ просто ахнул!»: красавица-падчерица Игоря Крутого в бикини произвела фурор

Виктория уже давно живет в Штатах.

34-летняя падчерица Игоря Крутого — Виктория — оказалась в центре всеобщего внимания. И «виной» тому дерзкое фото, которое девушка опубликовала в личном микроблоге. Перед объективом фотокамеры наследница именитой семьи предстала в черном купальнике, позировав со спины. Таким образом, подписчики Виктории смогли разглядеть, чем так щедро наградила их любимицу матушка природа.

Поклонники восхитились красотой падчерицы прославленного композитора. Сам Игорь Крутой слывет образцовым семьянином. В свое время музыкант удочерил Вику, когда женился на ее маме Ольге. Избранница артиста подарила ему дочку Сашу. Дети композитора от нынешней жены прекрасно ладят между собой, несмотря на значительную разницу в возрасте.

«Народ просто ахнул!!», «Суперская», «Обомлеть можно!», «Ух, какая!! Девчонка-зажигалочка», «Аж дар речи пропал», «Дамочка в теле, есть на что взглянуть», «Викуся, это вы случайно?!», «Постеснялась бы так оголяться», «Теперь мы видели все», «Мда, неприкрытая красота», «А что скрывать?! Все шикарно», — пишут фолловеры.

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