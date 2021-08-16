«Первозданная красота»: Светлана Ходченкова в удлиненных трусиках цвета Tiffany слилась с океаном на Мальдивах

38-летняя звезда экрана Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивах. Находясь в экзотическом месте, актриса с удовольствием делится с подписчиками провокационными, но при этом весьма художественно выстроенными кадрами.

Судя по всему, в компании со Светланой Ходченковой находится человек, умеющий композиционно продумывать каждую деталь на фото. Снимки актрисы получаются такими завораживающими, что от них трудно отвести глаз.

На этот раз Светлана Ходченкова продемонстрировала, пожалуй, свое самое «одетое» фото с Мальдив. Звезда предстала по икры в океане в белой маечке и удлиненных трусиках цвета Tiffany. Вода почти такого же оттенка стала отличным фоном для кадра, на что обратили внимание и подписчики Светланы Ходченковой.

«Первозданная красота у вас!», «Нежность, чистота и свет», «И в ментоловом цвете безумно красивы», «Хороша!», «Красавица! Чувствуется умиротворение», «Художественно», «Трогательно», — высказываются поклонники актрисы под ее фото.

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