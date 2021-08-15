Ходченкова в морской пене искусно показала безупречное тело, которое «лепила» в спортзале

Светлана Ходченкова в этом сезоне решила порадовать себя отпуском на Мальдивах. Звезда российского кино выбрала пятизвездочный отель, арендовав в нем роскошную виллу с отдельным бассейном. Здесь она сделала несколько манящих кадров в бикини, очаровав публику безупречной фигурой без грамма лишнего веса и с накаченными мышцами.

Это тело досталось Светлане Ходченковой не просто так, а тяжелой работой в тренажерном зале, который она посещает регулярно. Во время самоизоляции первой волны пандемии артистка тоже не бросала спорт и занималась дома на велодорожке.

Многие фолловеры актрисы удивляются, что практически все ее кадры в Instagram имеют художественный смысл и окружены флером таинственности. Вот и на этот раз, Ходченкова показала свое красивое тело не просто позируя на берегу океана, вставая в эффектные позы, как это делают многие звезды. А погрузилась в морскую пену, созданную волнами. От этого прелести звезды стали еще более аппетитными и привлекательными.

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