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Просто какая-то нимфа! Анна Михайловская кокетливо обнажила грудь в бикини цвета Тиффани

Актриса покаталась на лодке вместе с сыном Мироном.

Просто какая-то нимфа! Анна Михайловская кокетливо обнажила грудь в бикини цвета Тиффани
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya/

32-летняя звезда сериалов Анна Михайловская, безусловно, является одной из самых красивых актрис. Сейчас Анна в отпуске и почти все свое свободное время проводит с сыном в загородном доме.

В эти жаркие дни Анна Михайловская отправилась с Мироном на водоем, где они вместе покатались на надувной лодке. Мальчик при этом пытался лихо управляться с веслами.

«Мирон катает», — уточнила звездная мама в сторис.

Показала Анна и себя. Для прогулки по воде Анна Михайловская облачилась в бикини цвета Тиффани, правда, в кадре она позирует не в полный рост, так что видна только верхняя, но при этом самая очаровательная часть бикини.

Анна Михайловская в бикини цвета Тиффани
Анна Михайловская в бикини цвета Тиффани. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya/

Вероятно, для того, чтобы загар ложился ровнее, Анна Михайловская приспустила вниз лямочки лифа.

Стоит напомнить, что цвет Тиффани — это уникальный оттенок бирюзового, который напоминает гладь моря и незабудку. Этот цвет еще известен, как символ ювелирного дома.

Еще в середине девятнадцатого века основатель бренда Чарльз Льюис Тиффани выбрал этот оттенок для оформления фирменных коробочек и книги, в которой фирма представляет новые коллекции украшений.

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