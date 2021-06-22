Просто какая-то нимфа! Анна Михайловская кокетливо обнажила грудь в бикини цвета Тиффани

32-летняя звезда сериалов Анна Михайловская, безусловно, является одной из самых красивых актрис. Сейчас Анна в отпуске и почти все свое свободное время проводит с сыном в загородном доме.

В эти жаркие дни Анна Михайловская отправилась с Мироном на водоем, где они вместе покатались на надувной лодке. Мальчик при этом пытался лихо управляться с веслами.

«Мирон катает», — уточнила звездная мама в сторис.

Показала Анна и себя. Для прогулки по воде Анна Михайловская облачилась в бикини цвета Тиффани, правда, в кадре она позирует не в полный рост, так что видна только верхняя, но при этом самая очаровательная часть бикини.

Вероятно, для того, чтобы загар ложился ровнее, Анна Михайловская приспустила вниз лямочки лифа.

Стоит напомнить, что цвет Тиффани — это уникальный оттенок бирюзового, который напоминает гладь моря и незабудку. Этот цвет еще известен, как символ ювелирного дома.

Еще в середине девятнадцатого века основатель бренда Чарльз Льюис Тиффани выбрал этот оттенок для оформления фирменных коробочек и книги, в которой фирма представляет новые коллекции украшений.

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