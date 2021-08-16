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Кушанашвили вспомнил, как они в молодости снимали дам легкого поведения с Агутиным

Телеведущий сразу же попросил прощения за свои признания перед женой музыканта Анжеликой Варум.

Кушанашвили вспомнил, как они в молодости снимали дам легкого поведения с Агутиным
Леонид Агутин. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube признался, что в молодости они вместе с музыкантом Леонидом Агутиным нередко снимали на ночь дам легкого поведения.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Фото: Globallookpress.com

«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70+, Варум, прости».

Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он прекрасно помнит те дни и ночи, когда они веселились в компании женщин легкого поведения вместе с Агутиным. По его словам, денег у них на дорогие вечеринки в те годы, конечно, не было. При этом он уже тогда был уверен, что Леонид Агутин станет музыкантом номер один в стране.

Ранее Леонид Агутин рассказывал, что действительно изменял в молодости жене. Певица Анжелика Варум смогла простить его похождения. Сейчас у них в семье царит мир и взаимопонимание.

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