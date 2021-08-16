Кушанашвили вспомнил, как они в молодости снимали дам легкого поведения с Агутиным

Телеведущий сразу же попросил прощения за свои признания перед женой музыканта Анжеликой Варум.

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube признался, что в молодости они вместе с музыкантом Леонидом Агутиным нередко снимали на ночь дам легкого поведения.

«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70+, Варум, прости». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он прекрасно помнит те дни и ночи, когда они веселились в компании женщин легкого поведения вместе с Агутиным. По его словам, денег у них на дорогие вечеринки в те годы, конечно, не было. При этом он уже тогда был уверен, что Леонид Агутин станет музыкантом номер один в стране.

Ранее Леонид Агутин рассказывал, что действительно изменял в молодости жене. Певица Анжелика Варум смогла простить его похождения. Сейчас у них в семье царит мир и взаимопонимание.

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