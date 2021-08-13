Загорелый и подтянутый: Леонид Агутин с седой бородой и в одних плавках показал себя на редком фото

Музыкант вслед за женой Анжеликой Варум решил предстать перед поклонниками в хоум-образе

Не так давно на связь с поклонниками выходила Анжелика Варум. 52-летняя жена певца Леонида Агутина показала, как сейчас выглядит. Редкое селфи фанаты встретили на «ура» и усыпали певицу комплиментами в ответ.

Вслед за женой решил показал свой хоум-образ Леонид Агутин. Музыкант, как и Анжелика Варум, не особо любит селфи для микроблога, но на отдыхе в Майами расслабился и явил миру себя. На снимке, который он запостил в Instagram в исчезающих через 24 часа stories, артист предстал на фоне бассейна в одних трусах.

Физической форме 53-летнего музыканта стоит отдать должное. Исполнитель хитов «Граница» и «Босоногий мальчик» — обладатель подтянутого загорелого торса. Правда, седая растительность на лице выдает возраст.

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