«Наши пути пересеклись»: Владимир Пресняков публично обратился к Леониду Агутину

В эту пятницу, шестнадцатого июля, свой день рождения отмечает прославленный музыкант, наставник нескольких сезонов шоу «Голос» Леонид Агутин. Автору песен и вокалисту исполнилось пятьдесят три года.

В этот день Леонид Агутин получает поздравления от своей семьи, коллег, поклонников и друзей. В числе тех, кто публично пожелал имениннику долгих и счастливых лет жизни, и давний приятель Агутина, музыкант Владимир Пресняков.

Он поделился в микроблоге архивным фото с виновником торжества в знак доказательства того, что их дружба зародилась много лет назад.

«Леня, дорогой мой любимый друг! Поздравляю тебя с твоим праздником. Я счастлив, что наши пути пересеклись 30 лет назад и до сих пор не расходятся. Живи, как и всегда, любовью, музыкой и смехом, а главное, будь здоров. По жизни с тобой!» — написал Владимир Пресняков.

Аудитория музыканта тут же присоединилась к поздравлениям и отметила, что помнит друзей такими, какими они запечатлены на архивном фото.

«Наверное, в дверях появилась внезапно Варум», «И мы с вами с обоими с детства! Ребята, вы супер! Леонид, с днюшечкой! Покоряет ваша музыкальность и нежность исполнения. Крепкого здоровья и творческих вдохновений! Прекрасная Муза (Анжелика) у вас всегда рядом!», «Прикольные какие. Я все вспоминаю «Старые песни о главном» первые», «Какие вы здесь молодые! С днем рождения! Многие лета и удачи», — высказались в Сети.

Смотрите также: