«Согревай этот мир своей музыкой»: Варум трогательно поздравила Агутина с днем рождения

Певица Анжелика Варум в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения своего любимого мужа музыканта Леонида Агутина. Ему исполнилось 53 года. Звезда опубликовала строчки стихотворения, которое посвятила супругу.

«Нарушив конфиденциальность, презрев нюансы и детальность. И прочую сентиментальность. Скажу лишь пару-тройку слов: будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность. Во что бы то ни стало счастлив! И обязательно здоров! И пусть вдохновение тебя не покидает. Согревай этот мир своей музыкой. С Днем рождения, мой!» Анжелика Варум

«С днем рождения одного из лучших музыкантов мира», «Ваш муж счастлив рядом с вами», «Вы самая лучшая пара. С днем рождения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Варум и Агутин вместе с 1997 года. Свадьбу они сыграли в итальянской Венеции в 2000 году. Причем дочь Елизавета у них появилась на свет за год до торжества.

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