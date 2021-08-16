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Акцент на округлившемся животике: беременная певица Нюша предстала в топе и юбке плиссе жемчужного оттенка

Будущая мама выглядела фантастически красиво и нежно в свой день рождения.

Акцент на округлившемся животике: беременная певица Нюша предстала в топе и юбке плиссе жемчужного оттенка
Певица Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша находится уже на внушительном сроке беременности, через несколько недель вокалистка вновь станет мамой и подарит дочери Симбе братика или сестренку.

Прекрасное обстоятельство – ожидание рождения второго малыша – совершенно не мешают Нюше вести активную жизнь. В эти дни вместе со своей семьей беременная знаменитость отдыхает на Кипре. Именно здесь Нюша накануне, 15 августа, отмечала свой день рождения, ей исполнился 31 год.

«Плюс один потрясающий год. С днем рождения меня», — написала беременная певица Нюша в микроблоге.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала на террасе виллы на Кипре с видом на море и пальмы. В свой день рождения беременная Нюша облачилась в потрясающе красивый наряд, сделавший ее похожей на греческую богиню.

Певица предстала в топе и юбке плиссе в пол жемчужного оттенка, акцент на животик Нюша сделала, положив на него руку. Волосы звезда собрала в высокую кулю на затылке.

Беременная Нюша в свой день рождения выглядела очаровательно
Беременная Нюша в свой день рождения выглядела очаровательно. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Поклонники и звездные друзья беременной Нюши поспешили поздравить ее с днем рождения и выразить свое восхищение ее грацией и красотой.

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