Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

«Очень тяжело»: Кейт Миддлтон пожаловалась королеве

Герцоги Кембриджские воспитывают троих детей.

«Очень тяжело»: Кейт Миддлтон пожаловалась королеве
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами в 2011 году. А в 2013-м у них родился первенец – принц Джордж. Первое время молодые родители пытались справиться с малышом самостоятельно, но позже Кейт попросила помощи у Елизаветы II.

«Кейт поговорила с королевой спустя два месяца после рождения малыша и призналась, что у нее нет няни. Ей очень тяжело справляться с маленьким Джорджем», — пишет Honey9.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Уже в сентябре в Кенсингтонском дворце появилась няня – Мария Борралло. Она работает у герцогов Кембриджских до сих пор. Напомним, теперь в семье уже трое детей. В 2015-м на свет появилась принцесса Шарлотта, а в 2018-м – принц Луи.

Смотрите также:

Тэги

Елизавета 2Елизавета 2 последние новостиЕлизавета IIКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новости