«Очень тяжело»: Кейт Миддлтон пожаловалась королеве

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами в 2011 году. А в 2013-м у них родился первенец – принц Джордж. Первое время молодые родители пытались справиться с малышом самостоятельно, но позже Кейт попросила помощи у Елизаветы II.

«Кейт поговорила с королевой спустя два месяца после рождения малыша и призналась, что у нее нет няни. Ей очень тяжело справляться с маленьким Джорджем», — пишет Honey9.

Уже в сентябре в Кенсингтонском дворце появилась няня – Мария Борралло. Она работает у герцогов Кембриджских до сих пор. Напомним, теперь в семье уже трое детей. В 2015-м на свет появилась принцесса Шарлотта, а в 2018-м – принц Луи.

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