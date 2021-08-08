«Обижена и шокирована»: Елизавета II не может прийти в себя

Несколько дней назад Елизавета II отправилась в Балморал – семейный замок в Шотландии, где обычно проводит свои летние каникулы. Впервые за долгие годы королева находится там одна, без мужа принца Филиппа, который умер в апреле этого года. Плюс ко всему, как заверяют эксперты, Елизавета II пребывает в подавленном состоянии из-за выходок принца Гарри.

«Королева всегда питала особые чувства к внуку, поэтому она вероятно все еще обижена на него и шокирована тем, до чего все дошло», — цитирует Express королевского эксперта Мэтью Деннисона.

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Напомним, в этом году Гарри громко заявил о себе несколько раз. В начале марта это была интервью с Опрой Уинфри, позже подкаст, в котором он сравнил жизнь в Лондоне с жизнью в зоопарке. А совсем недавно принц рассказал, что начал писать мемуары. Чем это грозит Букингемскому дворцу – остается только догадываться. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.

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