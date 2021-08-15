«На самом деле хорошо ладят»: Кейт Миддлтон и Меган Маркл планируют создать совместный проект

Герцогини живут на разных континентах, но это не мешает им реализовывать идеи.

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри заключили многомиллионную сделку с Netflix. Пара будет работать над созданием докфильмов, мультфильмов и других проектов. Пока герцоги Сассекские находятся в продолжительном отпуске по уходу за дочерью Лилибет. Однако это не помешало Меган разработать новую идею для совместного проекта с Кейт Миддлтон.

«Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются. Недавно Меган поговорила с ней о сотрудничестве в рамках проекта для Netflix. Это будет документальный фильм, который осветит благотворительную деятельность Кейт. Герцогиня Кембриджская польщена таким вниманием», — сообщает Us Weekly.

Тем временем, в королевской семье опровергли это сообщение. Добавим, что первым проектом Сассекских для Netflix будет докфильм об играх для военных Invictus Games. Идейным вдохновителем чемпионата является сам Гарри.

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