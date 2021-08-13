Сообразительный принц: сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма поразил своими способностями

В этом году старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцу Джорджу исполнилось восемь лет. Известно, что мальчик, как и его отец, очень любит футбол и даже побывал на домашних матчах сборной Англии в рамках чемпионата Европы-2020. С тех пор у будущего британского короля появилось еще больше фанатов. Восхитилась мальчиком и Софи Винклеман, жена лорда Фредерика Виндзора. Она знает Джорджа с ранних лет. На днях Софи вспомнила, как навещала Кембриджских вместе со своей дочерью Мод.

«Нас пригласили на чай в Кенсингтонский дворец незадолго до рождения принцессы Шарлотты. Я сразу отметила, что Джордж, которому тогда было всего 20 месяцев, очень умный, красноречивый маленький мальчик. Ведь он заговорил задолго до того, как другие малыши его возраста», — цитирует Винклеман Express.

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Напомним, ранее стало известно, что Кейт и Уильям подыскивают для Джорджа новую школу. Герцоги Кембриджские осматривают учебные заведения в Беркшире.

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