«Только вперед»: Бородина с дочками отметилась на футболе

В начале августа Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. О том что в их паре не все хорошо, стало известно еще весной. Телеведущая перестала публиковать в свое микроблоге совместные с мужем фотографии, поэтому фанаты забили тревогу. Как оказалось, не зря. Теперь Ксения проводит свое свободное время в компании дочек. На этот раз они втроем отправились на футбол.

«Только вперед, «Локомотив»! Сразу скажу, я уже давно не фанат, хотя раньше ездила на все выездные матчи. Даже один раз была смешная история, я сказала на работе, что заболела, а сама поехала с «Локомотивом» на матч в Ярославль, а потом меня крупным планом на федеральном канале показали, как я стою с шарфом и кричу «вперед». С тех пор стараюсь говорить правду», — написала Бородина.

Фанатов повеселила эта история.

«Вперед, Локомотив! Какие классные! Футболиста ищешь?», — писали пользователи Сети.

Напомним, в браке с Курбаном Омаров телезвезда пробыла шесть лет, с 2015 года.

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