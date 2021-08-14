«Выставлять меня той, кто не дает ребенка»: Бородина намекнула, что экс-муж не навещает маленькую дочь

В начале лета поклонники заподозрили, что в семье Ксении Бородиной что-то неладное. Вскоре опасения подтвердились – она объявила о разводе со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Они должны были отметить шестую годовщину свадьбы, но вместо этого теледива отпраздновала развод.

У теперь уже бывших мужа и жены растет пятилетняя дочь Теона. И она больше всех переживает разрыв родителей. Более того, у Ксения Бородина у себя в микроблоге намекнула, что отец не навещает малышку. У нее спросили, встречается ли дочка с папой, ведь он так скучает.

«Я надеюсь, мы сейчас не будем выставлять меня той, кто не дает ребенка. Кто хочет, тот видит!!!», — эмоционально отреагировала звезда, намекнув, что бывший не так часто бывает у дочки.

Когда именно Курбан Омаров навещал маленькую дочку в последний раз, неизвестно – у себя в микроблоге мужчина постит архивные видео и показывает переписку. То, что он на связи с малышкой, доказало видео, которое он запостил и по которому поклонники сделали вывод о его тоске по наследнице.

«Так трогательно. Это очень трогательно, пап», — слышится дрожащий голос Теоны на видео. Девочка выдала такую реакцию на присланный отцом ролик с ее участием. «Я тебя люблю», — написал родитель в ответ.

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