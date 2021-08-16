«Счастливые люди»: Топурия в объятиях мужа блеснула «ложбинкой греха»

Зимой этого года Кети Топурия стала мамой во второй раз. В беременности ее подозревали еще летом прошлого года, но артистка мастерски скрывала свое интересное положение. Их домыслы подтвердились позже, а в конце ноября Топурия вновь получила статус жены. Певица вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова.

В своем Instagram Топурия опубликовала редкий кадр с мужем. Певица позировала в ярко-желтом кроп-топе с большим бантом и откровенным декольте в объятиях Деньгова. Пара наслаждается отдыхом в Каннах.

«Счастливые люди! Какие загорелые! Красивые! Какие классные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Кети подрастает дочь Оливия от предыдущего брака с Львом Гейхманом. С ним артистка развелась три года назад.

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