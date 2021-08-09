Отпуск в стиле селебрити: Топурия в кипенно-белой рубахе с орнаментом и геометричных очках предстала на яхте

Кети Топурия хоть и живет давно в Москве, по-прежнему часто бывает в Грузии. Она нередко проводит там все лето. В этом году звезда не стала отступать от традиции, несмотря на то что совсем недавно родила малыша Адама от мужа Льва Деньгова. С советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова артистка официально скрепила отношения в прошлом году.

Сейчас Кети уже сменила место своей отпускной дислокации и отдыхает вместе с мужем на одном из курортов в Европе. Топурия не показывает в социальных сетях геолокацию, но на обнародованных кадрах часто звучит греческая музыка. Детей рядом с молодой парой пока не наблюдается. Кроме того, ранее певица показывала в личном блоге кадры, как ее дочь Оливия от первого брака рассуждает о том, как она хочет домой в Москву, и как она будет туда добираться.

Себя с мужем Кети Топурия тоже редко показывает в Сети на фото и видео, видимо, считая, что счастье любит тишину. Однако на редких кадрах все-таки певицу удается увидеть в ее инстаграме. После нескольких видео с шикарными видами на горы и море из номера отеля, вечерних пейзажей за окном, знаменитость показала публике, как она проводит время на яхте.

Кети облачилась в свободную рубаху трендового кипенно-белого оттенка с орнаментом и примерила геометричные очки, которые сейчас тоже актуальны. Рядом с ней находился мужчина в шортах. Вероятно, муж.

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