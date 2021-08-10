Кети Топурия в платье Prada цвета неба за 115 тысяч рублей предстала на отдыхе в Италии

Кети Топурия уже давно выступает с группой «А’Студио». Она обладает необычным тембром голоса, а также эффектной внешностью. Так как певица для выступлений всегда подбирает женственные образы, порой необычного фасона, ее стали считать иконой стиля. Многие эксперты в области моды восхищаются ее нарядами. Не так давно она снова стала мамой. Артистка теперь воспитывает не только дочку Оливию, но и сына Адама.

Примечательно, что Кети долго скрывала беременность, нося вещи оверсайз. Теперь она корректирует формы, так как поправилась, пока отдыхала в Грузии. Этим летом певица предпочитает путешествовать. На днях она поделилась кадрами с мужем из Италии. Они проводят время на море. А теперь Топурия запечатлелась в мини-платье Prada небесно-голубого цвета, которое стоит около 115 тысяч рублей.

Влюбленные устроили морскую прогулку на яхте. Певица опубликовала кадры с прогулки с красочными видами. Поклонники восхитились не только модным нарядом Кети. «Какая красотка», «Ну просто шик, краски лета», «Платье крутое», «Вы всегда выделяетесь», «Кети, вы прям помолодели», «Как круто», «Платье такого крутого оттенка», «Хороша, что тут скажешь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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