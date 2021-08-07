Курортная романтика: Топурия в платье-майке мандаринового цвета отметилась на отдыхе с мужем

Кети Топурия не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. В прошлом году она снова вышла замуж. Ее избранником стал Лев Деньгов — советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. А в январе этого года у пары родился первый общий ребенок — сын Адам. Примечательно, что артистка быстро вернулась в форму и уже спустя месяц после родов возобновила выступления.

Этим летом Топурия предпочитает путешествовать. Она уже свозила детей в родную Грузию, где у нее есть дом. Напомним, что от первого брака у певицы подрастает дочка Оливия. А на днях солистка группы «А’Студио» приехала в Европу. Она поделилась красочными кадрами с видом на море.

Теперь Кети отправилась на прогулку с мужем. Для такого случая она облачилась в платье-майку мандаринового цвета. Образ дополнила кожаная сумка в мятном оттенке. Рядом с певицей шел Лев. Наряд подчеркнул стройную фигуру и загар артистки. Примечательно, что детей с парой не было.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали Топурию комплиментами. «Просто красивейшая пара», «Какой наряд», «Яркая и стильная Кети», «Как красиво, где вы?», «Самое прекрасное место», «Хорошенькая», «Пара на миллион», «Куда же вы уехали, такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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